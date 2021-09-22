Погода в Украине продолжит ухудшаться, а похолодание придет во все регионы

Как сообщает Politeka.net, в Укргидрометцентре расстроили украинцев прогнозом на 22 сентября. Среда в Украине будет дождливой и холодной. Осадки ожидаются почти во всех украинских областях, кроме южных регионов. Температура продолжит падать, а ночью и вовсе ожидается сильное похолодание.

На Западе в среду ожидается 7-11 градусов. Дожди пройдут во всех западных областях. Ночью температура в отдельных регионах достигнет 3-6 градусов.

В Центре будет похожая температура. Холоднее всего будет в Киеве, где днем будет 7-9 градусов. Во всех центральных областях также пройдут дожди.

В восточных регионах будет немного теплее, но дожди омрачат погоду. В среднем по региону будет 10-14 градусов.

Теплее всего 22 сентября будет в южных областях. Там будет солнечно, а температура задержится в районе 12-14 градусов.

Отметим, что до 25 сентября в Украине ожидается дождливая погода. После украинцев ждет небольшое потепление.

Ранее народный синоптик заявлял, что с октября украинцев ждут серьезное похолодание, а уже в ноябре ударят серьезные морозы. К концу осени в Украине ожидаются снежные дни.

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