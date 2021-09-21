У країну прийшла справжня зимова погода

На високогір'ї Карпат вдарив мороз. На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -6 градусів.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний загін у Facebook.

Повідомляється, що станом на 08: 00 21 вересня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 5-6 м/с.Температура повітря -6.

При цьому вчора тут було зафіксовано близько 0 і це була найнижча температура повітря у вересні.

Тим часом на полонині Явірник випав перший сніг, про що повідомили в мережі туристи: "З першим снігом. P. S. Друзі, після цього має початися бабине літо, це ще не зима"

За даними синоптиків, погода на півночі і заході України продовжить опускатися — стовпчики термометрів покажуть 7-12 градусів тепла. На Сході і півдні — від 14 до 18 градусів вище нуля. Місцями можливий короткочасний дощ та хмарність.

Нагадаємо, що над Україною нависла загроза: у ДСНС розповіли, до чого готуватися.

Як повідомляла Politeka, грози атакують Україну, погода сильно зіпсується: де похолодає.

Також Politeka писала, що стихія увірветься в Україну: де очікуються зливи і грози.