У країну прийшла справжня зимова погода
На високогір'ї Карпат вдарив мороз. На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -6 градусів.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний загін у Facebook.
Повідомляється, що станом на 08: 00 21 вересня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 5-6 м/с.Температура повітря -6.
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При цьому вчора тут було зафіксовано близько 0 і це була найнижча температура повітря у вересні.
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За даними синоптиків, погода на півночі і заході України продовжить опускатися — стовпчики термометрів покажуть 7-12 градусів тепла. На Сході і півдні — від 14 до 18 градусів вище нуля. Місцями можливий короткочасний дощ та хмарність.
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