В страну пришла настоящая зимняя погода
На высокогорье Карпат ударил мороз. На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -6 градусов.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный отряд в Facebook.
Сообщается, что по состоянию на 08:00 21 сентября на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 5-6 м/с. Температура воздуха -6.
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При этом вчера здесь было зафиксировано около 0 и это была самая низкая температура воздуха в сентябре.
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По данным синоптиков, погода на севере и западе Украины продолжит опускаться — столбики термометров покажут 7-12 градусов тепла. На востоке и юге — от 14 до 18 градусов выше нуля. Местами возможен кратковременный дождь и облачность.
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