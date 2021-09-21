В страну пришла настоящая зимняя погода

На высокогорье Карпат ударил мороз. На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -6 градусов.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный отряд в Facebook.

Сообщается, что по состоянию на 08:00 21 сентября на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 5-6 м/с. Температура воздуха -6.

При этом вчера здесь было зафиксировано около 0 и это была самая низкая температура воздуха в сентябре.

Тем временем на полонине Явирник выпал первый снег, о чем сообщили в сети туристы: "С первым снегом. P.S. Друзья, после этого должно начаться бабье лето, это еще не зима"

По данным синоптиков, погода на севере и западе Украины продолжит опускаться — столбики термометров покажут 7-12 градусов тепла. На востоке и юге — от 14 до 18 градусов выше нуля. Местами возможен кратковременный дождь и облачность.

Напомним, что над Украиной нависла угроза: в ГСЧС рассказали, к чему готовиться.

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