Перед вихідними погода в Україні різко зіпсується через дощі та похолодання
Як пише Politeka.net, 17 вересня в Україні різко похолодає, а в деяких областях температура впаде до 14 градусів. Осінні грози атакують Україну із Заходу, діставшись центральних і північних областей.
Температура на Заході впаде до 19-21 градусів. У Волинській області похолодає до 17 градусів. Дощі нагрянуть в усі без винятку західні області.
Центральні регіони розділять дощі. У Київській та Черкаській областях очікуються грози, а в Кіровоградській і Полтавській областях буде сухо і сонячно. Температура в центрі коливатиметься в районі 18-22 градусів. А ось в північних областях похолодає аж до 14 градусів. Найхолодніше буде в Сумській області.
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У східних регіонах погода трохи покращиться. Температура підніметься на пару градусів. В середньому по регіону в п'ятницю очікується 21-24 градуси.
У південних областях все ще буде по-літньому тепло. Стовпчики термометра прогріються до 22-26 градусів.
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