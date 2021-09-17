Перед вихідними погода в Україні різко зіпсується через дощі та похолодання

Як пише Politeka.net, 17 вересня в Україні різко похолодає, а в деяких областях температура впаде до 14 градусів. Осінні грози атакують Україну із Заходу, діставшись центральних і північних областей.

Температура на Заході впаде до 19-21 градусів. У Волинській області похолодає до 17 градусів. Дощі нагрянуть в усі без винятку західні області.

Центральні регіони розділять дощі. У Київській та Черкаській областях очікуються грози, а в Кіровоградській і Полтавській областях буде сухо і сонячно. Температура в центрі коливатиметься в районі 18-22 градусів. А ось в північних областях похолодає аж до 14 градусів. Найхолодніше буде в Сумській області.

У східних регіонах погода трохи покращиться. Температура підніметься на пару градусів. В середньому по регіону в п'ятницю очікується 21-24 градуси.

У південних областях все ще буде по-літньому тепло. Стовпчики термометра прогріються до 22-26 градусів.

Нагадаємо, що погода злетить з котушок, Україну атакують дощі: гряде похолодання.

А ще Politeka повідомляла, що над Україною нависла загроза: у ДСНС зробили термінове попередження.

Також Politeka писала, що українську область накриє антициклон: як зміниться температура.