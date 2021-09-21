В Харькове пара выпивших студенток отказалась платить за такси, сославшись на то, что они «будущие прокурорши».

Соответствующее видео, снятое водителем, появилось в Facebook-сообществе «Жить в Харькове».

По словам водителя в ролике, девушки начали истерить из-за суммы в 76 грн. Кроме ссылки на то, что девушки – «будущие прокурорши», они успели назвать водителя такси «холуем» и нахамить мужчине.

Когда спор очевидно продолжался уже некоторое время, водитель решил заснять происходящее на видео. Перед камерой он признался, что девушки отказались платить, назвав их «аферистками» и повторив, что они «будущие прокурорши». Мужчина подтвердил, что девушки пьяны и потребовал, чтобы они вышли из машины.

На запечатленных кадрах можно рассмотреть, как после начала работы камеры девушки, находящиеся на заднем сидении автомобиля, начали закрывать руками лица. После этого, водитель сообщил, что прославит их, поскольку планирует опубликовать ролик в интернете и сделать так, чтобы как можно больше людей о них узнали.

После этого юные пассажирки попытались оправдаться тем, что произошла ошибка и они запутались с тем, картой или наличными нужно платить за поездку. Водитель заявил, что денег не нужно и потребовал, чтобы девушки покинули салон.

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