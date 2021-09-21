Отец 18-летнего студента Тимура Бекмансурова, который устроил расстрел в университете Перми, оказался наемником, убивавшим людей на Донбассе.

Об этом сообщает Znak.

Соседи семьи рассказали, что отец Тимура Бекмансурова – наемный военный. Он зарабатывает деньги, убивая людей в горячих точках. В частности, он воевал на стороне боевиков Донбасса.

«Отец Тимура не живет с ними. Вроде в Удмуртии. Знаю, что на жизнь зарабатывает войной. Еще с чеченской наемником работал, воевал, в том числе и на Донбассе", - сообщил источник издания.

По словам неназванного соседа, Тимур видел оружие в доме с ранних лет, а у его отца стволы хранятся в квартире до настоящего времени. Также сосед сообщил, что с детства Тимур обучался стрельбе. Известно, что именно родители летом проспонсировали покупку ружья, которое стало орудием расстрела людей в университете. Имя отца молодого человека правоохранители продолжают хранить в секрете. При этом, появились сообщения о том, что о поступке сына он знает и шокирован произошедшим. В местных СМИ появилась информация о том, что отец рассказал об увлечении сына компьютерными играми. Известно, что на протяжении двух лет мальчик жил с матерью, без отца. Известно, что мальчик еще в школьные годы угрожал, что кого-то убьет, но на это не обратили внимания.

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