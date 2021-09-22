Уилли Гарсон, актер, наиболее известный по роли талантливого агента Стэнфорда Блатча в фильме «Секс в большом городе», умер в возрасте 57 лет
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на сына актера.
В популярном сериале HBO Уилли Гарсон исполнил роль близкого друга персонажа Сары Джессики Паркер Кэрри Брэдшоу. Совсем недавно он работал над спин-оффом сериала And Just Like That.
Гарсон был также известен как харизматичный мошенник Моззи в сериале «Белый воротничок».
Причина его смерти не разглашается.
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Уильям Гарсон Пазамант родился в Нью-Джерси в 1964 году. Он учился в Йельской школе драмы.
Затем он сыграл небольшие роли в нескольких популярных телесериалах 1980-х, включая Cheers, Family Ties и LA Law. Он также появлялся в некоторых хитах 1990-х, таких как «Секретные материалы», «Мальчик встречает мир» и «Друзья».
В 1998 году дебютировал «Секс в большом городе». Гарсон на протяжении всех сезонов появлялся в роли Стэнфорда Блатча, роль, которую он исполнил в двух фильмах франшизы.
Марио Кантоне, сыгравший в сериале экранного партнера Гарсона Энтони Марентино, написал в Instagram: «Я опустошен и переполнен грустью... Ты был подарком от богов».
Синтия Никсон, сыгравшая в сериале Миранду Хоббс, сказала: «Мы все любили его и обожали работать с ним. Он был бесконечно забавным на экране и в реальной жизни. Он был источником света, дружбы и знаний шоу-бизнеса».
Исполнительный продюсер фильмов «Секс в большом городе» и «Просто так» Майкл Патрик Кинг отметил, что Гарсон работал «даже во время болезни», не вдаваясь в подробности.
«Его дух и его преданность своему делу присутствовали каждый день. Всем будет не хватать его многочисленных талантов как актера и человека».
Также Гарсон снимался в фильмах «День сурка», «Что-то о Мэри» и «Лихорадка».
Гарсон также был ярым сторонником усыновления и в 2009 году усыновил своего сына Натена.
«Я так рад, что тебе удалось поделиться со мной всеми своими приключениями, и ты смог так многого добиться. Я так горжусь тобой. Я всегда буду любить тебя, но похоже, тебе пора отправиться в собственное приключение. Ты всегда будешь со мной. Люблю тебя больше, чем ты когда-либо узнаешь», - написал Натен в Instagram.
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