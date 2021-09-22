Уилли Гарсон, актер, наиболее известный по роли талантливого агента Стэнфорда Блатча в фильме «Секс в большом городе», умер в возрасте 57 лет

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на сына актера.

В популярном сериале HBO Уилли Гарсон исполнил роль близкого друга персонажа Сары Джессики Паркер Кэрри Брэдшоу. Совсем недавно он работал над спин-оффом сериала And Just Like That.

Гарсон был также известен как харизматичный мошенник Моззи в сериале «Белый воротничок».

Причина его смерти не разглашается.

Уильям Гарсон Пазамант родился в Нью-Джерси в 1964 году. Он учился в Йельской школе драмы.

Затем он сыграл небольшие роли в нескольких популярных телесериалах 1980-х, включая Cheers, Family Ties и LA Law. Он также появлялся в некоторых хитах 1990-х, таких как «Секретные материалы», «Мальчик встречает мир» и «Друзья».

В 1998 году дебютировал «Секс в большом городе». Гарсон на протяжении всех сезонов появлялся в роли Стэнфорда Блатча, роль, которую он исполнил в двух фильмах франшизы.

unfortunately, Willie Garson passed away today at age 57, may his soul rest in peace 🤍🕊 pic.twitter.com/BkMlvIcCdr — out of context sex and the city (@andjustlike) September 22, 2021

Марио Кантоне, сыгравший в сериале экранного партнера Гарсона Энтони Марентино, написал в Instagram: «Я опустошен и переполнен грустью... Ты был подарком от богов».

Синтия Никсон, сыгравшая в сериале Миранду Хоббс, сказала: «Мы все любили его и обожали работать с ним. Он был бесконечно забавным на экране и в реальной жизни. Он был источником света, дружбы и знаний шоу-бизнеса».

So deeply, deeply sad we have lost @WillieGarson. We all loved him and adored working with him. He was endlessly funny on-screen and and in real life. He was a source of light, friendship and show business lore. He was a consummate professional— always. pic.twitter.com/G63EJIj8lG — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) September 22, 2021

Исполнительный продюсер фильмов «Секс в большом городе» и «Просто так» Майкл Патрик Кинг отметил, что Гарсон работал «даже во время болезни», не вдаваясь в подробности.

«Его дух и его преданность своему делу присутствовали каждый день. Всем будет не хватать его многочисленных талантов как актера и человека».

Также Гарсон снимался в фильмах «День сурка», «Что-то о Мэри» и «Лихорадка».

Гарсон также был ярым сторонником усыновления и в 2009 году усыновил своего сына Натена.

«Я так рад, что тебе удалось поделиться со мной всеми своими приключениями, и ты смог так многого добиться. Я так горжусь тобой. Я всегда буду любить тебя, но похоже, тебе пора отправиться в собственное приключение. Ты всегда будешь со мной. Люблю тебя больше, чем ты когда-либо узнаешь», - написал Натен в Instagram.

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