На Киевщине было совершено покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского

На Сергея Шефира возле села Лесники было совершено покушение.

Водитель получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Шефир жив, не ранен.

В Нацполиции подтвердили, что машину Шефира обстреляли под Киевом. По информации правоохранителей, в авто попало более 10 пуль.

Полиция начала спецоперацию.

Ранее сообщалось, что в Подольском районе Киева произошло разбойное нападение на пункт обмена валют.

Мужчина с гранатой в руках попытался ограбить обменный пункт.

Мужчина ворвался в пункт обмена валют и под угрозой взрыва гранаты пытался заставить сотрудников отдать деньги. Кассир нажала кнопку вызова охраны, но злоумышленник убежал, так и не получив ничего.



Полиция задержала подозреваемого.

Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.