На Киевщине было совершено покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского
На Сергея Шефира возле села Лесники было совершено покушение.
Водитель получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Шефир жив, не ранен.
В Нацполиции подтвердили, что машину Шефира обстреляли под Киевом. По информации правоохранителей, в авто попало более 10 пуль.
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Полиция начала спецоперацию.
Ранее сообщалось, что в Подольском районе Киева произошло разбойное нападение на пункт обмена валют.
Мужчина с гранатой в руках попытался ограбить обменный пункт.
Мужчина ворвался в пункт обмена валют и под угрозой взрыва гранаты пытался заставить сотрудников отдать деньги. Кассир нажала кнопку вызова охраны, но злоумышленник убежал, так и не получив ничего.
Полиция задержала подозреваемого.
Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.
Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.