События разворачивались на территории АЗС по улице Чапаева в Евпатории временно оккупированного Крыма
Ночью 22 сентября группа мужчин устроила драку со стрельбой на заправке. Известно, что в потасовке участвовали приблизительно десяток человек.
Кадры с места событий опубликовали местные Telegram-каналы.
Очевидцы стрельбы в Евпатории заявили, что это были "разборки в стиле 90-х".
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"Время пострелять. Этой ночью Евпатория снова вернулась в 90-е. Люди сообщают о стрельбе на заправке TES. Официальная информация уточняется", – написали в сети.
Отмечается, что около 30 человек собрались возле автозаправочной станции и начали выяснять отношения, в это время раздались выстрели.
На видео вдалеке слышны требования правоохранителей убрать руки за спину и бросить оружие. Всех участвовавших в перестрелке уложили на землю.
По предварительный данным, пострадавших нет. Всех участников "разборок" на заправке отвезли в отделение полиции для выяснения причин инцидента.
Напомним, что стрельба прогремела в центре Киева - раненый парень бежал и просил о помощи.
Как Politeka писала, парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.
Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.