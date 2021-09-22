В Украине произошел очередной скандал между маршрутчиком и пассажиром

Водитель впустил пенсионера в салон, который воспользовался правом льготного проезда и ехал по удостоверению, а после этого стал "промывать" ему мозги и всю дорогу ворчал, потому что тот ехал бесплатно.

Видео нареканий водителя попали в Сеть, кадры были сняты одним из свидетей произошедшего.

На кадрах видно, как разъяренный маршрутчик высказывает свое недовольство пассажиру, который зашел в салон по пенсионному удостоверению.

"Мозг включи. Внукам своим приобрети то за пенсионное свое... мороженое продадут тебе? А я как буду детей кормить? Твое пенсионное?", — кричал водитель.

Напомним, что постановлениями Кабинета Министров Украины от 17.05.1993 № 354 "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования" предусмотрено право пенсионеров по возрасту и инвалидов на бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме метрополитена и такси) и пригородных маршрутах.



Безосновательный же отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан влечет за собой ответственность.

Напомним, что водитель отказался везти пенсионерку, видео.

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