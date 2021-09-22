Самая пожилая мать в Украине родила свою дочь в 65 лет

Спустя 10 лет 75-летняя Валентина Подвербная снова привлекла внимание общественности своим поведением с ребенком.

Историю женщины рассказал портал Обозреватель.

Женщина из Чернигова забеременела в 65 лет методом искусственного оплодотворения с третьей попытки. На операцию ЭКО собирала очень долго, она просила милостыню на улицах, торговала овощами и ела один картофель, чтобы сэкономить. На тот момент у нее не было ни мужа, ни детей, ни друзей. Женщина была замужем дважды и в результате все заканчивалось разводом.

Валентина родила здоровую девочку в 2011 году, которую назвала Анна-Мария.

Поначалу украинка давала интервью на программах, а также общалась с журналистами. Но позже женщина отдалилась от публики, перестала отвечать на звонки и открывать дверь.

Соседи Валентины уже давно говорили, что она не отличается адекватностью. Она выходила на детскую площадку с ребенком и при нем жестко материлась. В квартире у пенсионерки грязь и разруха.

Соседи Валентины рассказывали, что видели, как та просила милостыни и денег у прохожих вместе с дочкой.

На сегодняшний день дочь Валентины учится в школе. Девочка учится неплохо, ей дается математика и гуманитарные науки, но ее мама сама выбирает для нее кружки и до сих пор не доверяет девочку врачам

Напомним, 91-летний дедушка пошел в университет ради диплома магистра.

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