Жизнь звезды кино оборвалась, сериал с ней ценили во многих странах
Комедийная актриса, звезда американского сериала "Чудаки", Пэтти Перес скончалась на 58-м году жизни.
Об этом сообщили в зарубежном издании TMZ.
Дочь покойной актриссы Присцилла рассказала, что причиной смерти Богини стали осложнения, вызванные диабетом - отказали почки. При этом женщина подчеркнула, что COVID здесь никак не задействован. У актрисы остались четверо детей, мать и внуки.
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Из-за осложнений болезни Перес страдала от лишнего веса. Единственное, что приносило ей радость — работа в кино.
В принесшем славу и узнаваемость сериале "Чудаки" артистка сыграла саму себя. По сюжету киноленты ее персонаж забавно реагировал на собственный лишний вес. Лишний вес Пэтти и был ее фишкой в сериале. В одном из эпизодов она садилась на мужчин, которым было интересно, смогут ли они выдержать на себе Перес.
Однажды ей удалось полностью закрыть собой 123-сантиметрового человека. Сериал выходил в период с 2000 по 2007 год.
Помимо "Чудаков", Перес появлялась в документальном фильме My Big Fat Fetish.
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