Пропавший самолет Ан-26 осуществлял технический полет

В Хабаровском крае, что в России, с радаров исчез военный самолет Ан-26. На его борту находятся шесть человек.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

«Самолет АН-26 проводил технический полет в 40 километрах от Хабаровска, однако внезапно перестал выходить на связь и с радаров пропал», – говорится в сообщении.

РосСМИ пишут, что самолет выполнял технический полет по проверке средств связи, он принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Источник издания уточнил, что Ан-26 исчез на 38 км юго-западнее аэродрома Хабаровск-Центральный.



Тем временем вертолет, отправленный на поиски самолета, не смог найти его из-за плохой видимости. В Хабаровске шел дождь и сильный порывистый ветер. Было решено отправлять на поиски Ан-26 наземные группы.

В МЧС РФ подтвердили пропажу с радаров самолета. Сейчас организованы поиски воздушного судна, в них задействован вертолет Ми-8 Росавиации. В готовность также приведены Ми-8 МЧС.



Напомним, что вертолет с украинцами рухнул в озеро: появилось видео крушения.

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