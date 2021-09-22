Украинские пограничники задержали мужчину, который получил медаль за оккупацию Крыма на границе с полуостровом.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной погранслужбы Украины.

По данным пограничников, задержанный состоял в незаконном объединении «Союз ветеранов свободного полка народного ополчения Крыма». В момент задержания оккупант 1957 года рождения пытался покинуть полуостров и попасть на материковую Украину.

При осмотре личных вещей задержанного у него обнаружили целый ряд наград за захват Крыма. Таможенники работали вместе с пограничниками и нашли медали: «Крымская весна», «5 лет крымской весне», «За защиту Крыма», «За заслуги перед Отечеством». Эти награды от страны – агрессора мужчина получил в период с 2014 по 2018 год.

Награды завизированы Владимиром Путиным и лидерами оккупационных властей полуострова. Пограничники установили, что задержанный был активным участником незаконных вооруженных формирований, которые действовали на территории полуострова. Незаконные объединения, в которые он входил, занимались захватом предприятий, организаций и учреждений, а также участвовали в беспорядках. Задержанный стал подозреваемым по уголовной статье «создание не предусмотренных законом вооруженных формирований».

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