Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как необходимо действовать в случае отравления ребенка грибами

Не секрет, что грибы – один из продуктов, употребление которого в пищу может быть опасным. Речь идет в первую очередь о грибах, собранных самостоятельно в дикой природе. Употребление такого продукта в пищу может привести к отравлению. Особенно это опасно для детей.

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм доктор Комаровский рассказал, что делать, если ребенок все же отравился.

Врач подчеркнул, что при первом же подозрении на отравление родители должны немедленно обратиться к врачу.

«В такой ситуации самолечение противопоказано», - отметил доктор.

Впрочем, есть некоторые меры, которые взрослые могут предпринять до прихода врача.

Так, Комаровский посоветовал дать ребенку активированный уголь в расчете 1 г/кг веса. Доктор также рекомендует обеспечить ребенку обильное питье. Лучше всего подойдут растворы для пероральной регидратации. Температура питья при этом должна быть равна температуре тела.

«Ничем ребенка не кормите», - посоветовал также Комаровский.

Напомним, Евгений Комаровский рассказал, как правильно лечить ОРВИ.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал, как пережить сезон температур и простуды.

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