Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал о нюансах лечения простуды у детей

Как пишет Politeka.net, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский поделился важными советами на своей странице в Инстаграм.

Доктор подчеркнул, что организм ребенка при правильной помощи со стороны родителей справляется с ОРВИ самостоятельно, практически без лекарств.

Чтобы ребенок выздоровел самое главное это - теплая одежда, прохладный влажный воздух и обильное питье. А что касается лекарств, то в большинстве случаев достаточно средства для пероральной регидратации, солевых капель в нос и иногда — жаропонижающих средствх (парацетамол и ибупрофен).

«Если при лечении мы не выходим за рамки этого списка, то тогда посещать садик и можно, и нужно», - подчеркнул педиатр.

Евгений Комаровский добавил, что если же каждое ОРВИ заканчивается осложнениями, которые требуют приема антибиотиков, то это однозначно повод задуматься.

«Но задуматься не столько о целесообразности хождения в детский сад, сколько о том, почему у ребенка возникают осложнения, что вы делаете не так. Думайте, еще раз вас прошу, не о детском саде, а о том, сколько ребенок выпил жидкости, какие были параметры температуры и влажности в помещении, своевременно ли было восстановлено носовое дыхание и т.д.», - отметил врач.

Напомним, что доктор Евгений Комаровский рассказал, как пережить сезон температур и простуды.

Как сообщала Politeka, Евгений Комаровский раскрыл волнующий вопрос о риске заболеть коронавирусом после вакцинации.

Также Politeka писала, что доктор Комаровский предупредил о своей "ликвидации".