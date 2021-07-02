Відомий український доктор Євген Комаровський розповів, як потрібно себе берегти

Популярний український лікар ділиться порадами з людьми у своїх соцмережах, передає Politeka.net. Цього разу Євген Комаровський розповів у своєму Instagram, як потрібно поводитися в спеку.

Спочатку доктор попередив про найнебезпечніший час перебування на сонці.

"Тримайтеся в тіні з 10.00 до 16.00", - написав автор поста.

За словами фахівця, в зазначені години краще перебувати в приміщенні. Однак, якщо через обставини потрібно опинитися на вулиці, то Комаровський просить використовувати сонцезахисний крем, надягати легкий одяг з довгими рукавами й триматися в тіні.

Зазначимо, раніше доктор Комаровський розповів, що кондиціонер в спеку набагато ефективніше, ніж вентилятор тому, якщо є можливість, краще зайнятися установкою першої техніки. Особливо кондиціонер важливий в будинку з вікнами на сонячну сторону, і де є маленькі діти.

При цьому потрібно не забувати, що приміщення, де працює кондиціонер, потрібно епізодично провітрювати, адже така техніка висушує повітря. У кімнаті, де є маленькі діти повинен бути завжди термометр і гігрометр, щоб контролювати температуру і вологість.

Вологість повинна бути не нижче 40%. Якщо вона нижче, то краще використовувати ще й зволожувач повітря.

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