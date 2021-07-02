Известный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, как нужно себя беречь

Популярный украинский врач делится советами с людьми в своих соцсетях, передает Politeka.net. В этот раз Евгений Комаровский рассказал в своем Инстаграм, как нужно вести себя в жару.

Сначала доктор предупредил о самых опасном времени пребывания на солнце.

"Держитесь в тени с 10.00 до 16.00", - написал автор поста.

По словам специалиста, в указанные часы лучше находиться в помещении. Однако, если в силу обстоятельств нужно оказаться на улице, то Комаровский просит использовать солнцезащитный крем, надевать легкую одежду с длинными рукавами и держаться в тени.

Отметим, ранее доктор Комаровский рассказал, что кондиционер в жару намного эффективнее, чем вентилятор поэтому, если есть возможность, лучше заняться установкой первой техники. Особенно кондиционер важен в доме с окнами на солнечную сторону, и где есть маленькие дети.

При этом нужно не забывать, что помещение, где работает кондиционер, нужно эпизодически проветривать, ведь такая техника высушивает воздух. В комнате, где есть маленкие дети должен быть всегда термометр и гигрометр, чтобы контролировать температуру и влажность.

Влажность должна быть не ниже 40%. Если она ниже, то лучше использовать еще и увлажнитель воздуха.

Напомним, что доктор Комаровский рассказал о новой опасности

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