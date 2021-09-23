Самолет АН-26 пропал с радаров в Хабаровском крае в России

По предварительным данным, самолет-лаборатория потерпел крушение в Большехехцирском заповеднике. Отмечается, что на борту находились шесть человек, включая пилотов и технических специалистов, проверявших наземные средства связи и радиолокации.

После исчезнования самолета на поиски его обломков привлекли вертолет Ми-8 и наземные группы на вездеходах. Позднее экипаж вертолета сообщил, что обломки воздушного судна обнаружены на склоне сопки на территории Большехехцирского заповедника.

Телеграм-канал Mash опубликовал первые кадры с места крушения, заснятые поисковой командой с вертолета.

Позднее кадры спасательной операции появились на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В настоящее время рассматривается несколько причин крушения самолета: плохая погода (порывистый ветер и дождь) или ошибка пилотирования.

Очевидец Владимир Тараненко рассказал о падении Ан-26 под Хабаровском. По его словам около семи часов вечера он заметил самолет, пролетевший над его домом очень низко. Мужчина боялся, что тот заденет вышки связи.

"Я еще подумал, нельзя так летать, разобьется. Позвонил 112. А тут в новостях узнал - воткнулся в сопку в заповеднике", - поделился очевидец.

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