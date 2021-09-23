Глава МОЗ Виктор Ляшко сообщил, что карантин отменят при положительных показателях иммунизации.

Соответствующее заявления министр сделал в рамках форума «Креативная индустрия».

коронавирус, ковид

«Все зависит от вас. Вакцинируемся до Нового года – весной можем спокойно жить без карантинных ограничений», – сказал Ляшко.

Глава МОЗ сообщил, что сегодня в Украине имеется десять миллионов доз коронавирусной вакцины. Еще законтрактовано 17 миллионов. Ляшко добавил, что дополнительных три миллиона он получит, как человек, который проводит вакцинацию с высокой эффективностью.

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В качестве примера министр назвал Данию и Великобританию. По его словам, благодаря интенсивной вакцинации, которую в этих странах проводили на протяжении полугода, сейчас жителям удалось избавится от карантина. Ляшко подчеркнул, что при соблюдении указанной выше рекомендации, в ближайшее время удастся уйти и от масочного режима. По его словам, сейчас люди вынуждены носить маску, поскольку вокруг них остается множество непривитых сограждан. Министр напомнил, что даже после прохождения вакцинации, человек может оставаться переносчиком вируса, а иногда и заболеть, но в более легкой форме. Чиновник добавил, что при большем охвате людей вакцинацией, маски можно будет отменить.

Напомним, карантин официально ужесточили по всей Украине

Как сообщала Politeka, в Кабмине готовят новое наказание для украинцев

Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей