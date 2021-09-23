Даже полный запрет на передвижение не поможет странам прекратить распространение коронавируса

Ситуация с заболеваемостью на коронавирус ухудшается, что может нести дополнительные угрозы для заробитчан из Украины. Там могут усилить карантин из-за роста новых случаев инфицирования коронавирусом и ввести новые ограничения.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

К примеру, в Польше инфицировано около 290 тысяч населения, а еще три месяца назад, в июне, было на 100 тысяч меньше. Попасть на прием к врачам украинцам в Польше крайне тяжело – в доступе только частная медицина, но для заробитчан она очень дорогая.

В случае болезни работники или вынуждены покупать страхование, или обращаться в дорогие частные клиники - другого варианта не существует.

Поэтому специалисты предупреждают украинских заробитчан: в случае ухудшения эпидемиологической ситуации им стоит быть готовыми и к более суровым противоковидным ограничениям в европейских странах.

Их может даже ждать экстренное возвращение домой. Как произошло в прошлом году – с массовыми ожиданиями на границах и таможнях.

Поэтому советуют сейчас быть осмотрительными и заранее позаботиться о своем здоровье.

Напомним, что в Польше бьют тревогу из-за нехватки украинских заробитчан.

Как сообщала Politeka, в Польше сообщили, сколько украинцев переехало в страну во время карантина.

Также Politeka писала, что в Польше без вести пропали жители Львовщины, родные просят о помощи.