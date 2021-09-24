Ни у кого из них практически не было опыта

Во время восхождения на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии резко ухудшилась погода - 19 альпинистов оказались в снежном плену

Развернулась операция по их спасению, продолжавшаяся семь часов. Альпинистов пришлось спускать с высоты 5 тысяч метров. Сначала сообщалось о трех погибших, затем количество жертв возросло до пяти.

МЧС России прокомментировали BBC, что остальные 14 человек практически все получили сильные обморожения, у некоторых переломы конечностей.

Отмечается, что в группу альпинистов входили жители 11 регионов России, в основном старше 30 лет и не имевших опыта. Они оказалис в снежной ловушке, когда погода начала резко ухудшаться. Температура здесь упала до минус 20 градусов и скорость ветра достигала 40 метров в секунду.

Кроме плохой видимости, поиски затруднялись тем, что группа разбрелась. Альпинисты решили разделиться на три взвода, чтобы те, кто сильнее, шли быстрее.

Пользователи Сети активно обсуждают ЧП на эльбрусе:

"Соболезнования, конечно. Но, братцы, факты таковы, что, уходя в горы всякий раз, ты можешь не вернуться. Здесь вам не равнина, здесь климат иной"

"Зачем было переть в неизвестно с сомнительным гидом, совсем у людей мозгов нет"

"Это всё случайные люди, никакого отношения к альпинизму не имеющие. Есть желание и деньги, и есть те кто на этом зарабатывает"

Напомним, что лавина накрыла группу украинских альпинистов: что известно на данный момент

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