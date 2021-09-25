Известный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, что ему довелось пережить
Евгений Комаровский завоевал огромный авторитет, как врач, который борется за науку и критическое мышление, передает Politeka.net. Врач ведет собственные блоги в Инстаграм и Ютуб, где дает советы по лечению того или иного недуга. Однако мало, кто знает, что довелось пережить самому врачу.
В передаче "Зірковий шлях" на телеканале "Україна" доктор Комаровский рассказал, что прошел тяжелый жизненный путь, ведь несколько раз был на грани смерти.
По словам врача, однажды он даже перенес клиническую смерть - его убило кварцевой лампой в отделении реанимации. Доктор Комаровский вспомнил, что произошло замыкание, он подвинул лампу. Врача ударило током, он упал, а на него сверху свалилась лампа, которая в итоге вырвалась из розетки.
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"Здесь же набежала куча реаниматологов, откачали меня, я пришел в себя", - вспомнил доктор.
Когда вечером он вернулся домой, жена сразу поняла, что того убило током. По ее словам, на занятиях судебной медицины рассказали о признаках смертельного поражения - молнии на шее, на руках в виде сосудов. Комаровский действительно имел молнии на шее, а его палец был обугленный.
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