Ушла из жизни самая низкая мама в Украине Мария Украинец
36-летняя Мария Украинец скончалась в ночь на субботу 25 сентября. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение руководителя одного из благотворительных фондов Ульяны Флишко в Фейсбуке.
"Марии Украинец больше с нами нет...Боже, прими ее душу к себе", - написала Флишко.
Отметим, Мария Украинец проживала в городе Червоноград Львовской области. Рост женщины составлял всего 96 сантиметров, а вес - 26 килограммов. Она перестала расти еще в подростковом возрасте, поэтому ей поставили диагноз карликовость.
Дочь Пугачевой Орбакайте оконфузилась на съемках, заставив смеяться известного актера: "Всегда готова..."
Жена Монатика в разлетающейся юбке покорила Лилию Ребрик новым образом: "Сколько свободы"
Экс-солистку "НеАнгелов" Смеюху из спортзала срочно увезли в больницу: "150 раз отжималась и..."
Счастливый Хименес-Браво решился рассказать о своей девушке: "Когда я первый раз приехал в Украину..."
Лопес в маленьком купальнике показала, чем привлечь внимание на пляже: кадры
Однако 10 лет назад Мария родила здоровую дочь Веронику с ростом 46 см и весом почти три килограмма. После этого женщину стали называть самой низкой мамой.
Мужем Марии был Олег с ростом 187 сантиметров, он всегда помогал женщине по хозяйству, но три года назад мужчину избили до смерти на улице, пишет Zaxid.net.
После этого заботу о Марии и Веронике взял на себя брат.
Около полугода назад самой низкой маме Украины поставили диагноз - рак. Женщина боролась с болезнью и перенесла сложную операцию, но болезнь оказалась сильнее.
Последнее время женщина из-за сильных болей похудела и весила уже почти 20 кг, ведь питалась только водой.
Напомним, звезда шоу незадолго до гибели рассказала об избиении
Как сообщала Politeka, жизнь известной певицы внезапно оборвалась
Также Politeka писала, что трагедия в семье, певец тяжело пережил утрату