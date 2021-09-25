Ушла из жизни самая низкая мама в Украине Мария Украинец

36-летняя Мария Украинец скончалась в ночь на субботу 25 сентября. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение руководителя одного из благотворительных фондов Ульяны Флишко в Фейсбуке.

"Марии Украинец больше с нами нет...Боже, прими ее душу к себе", - написала Флишко.

Отметим, Мария Украинец проживала в городе Червоноград Львовской области. Рост женщины составлял всего 96 сантиметров, а вес - 26 килограммов. Она перестала расти еще в подростковом возрасте, поэтому ей поставили диагноз карликовость.

Однако 10 лет назад Мария родила здоровую дочь Веронику с ростом 46 см и весом почти три килограмма. После этого женщину стали называть самой низкой мамой.

Мужем Марии был Олег с ростом 187 сантиметров, он всегда помогал женщине по хозяйству, но три года назад мужчину избили до смерти на улице, пишет Zaxid.net.

После этого заботу о Марии и Веронике взял на себя брат.

Около полугода назад самой низкой маме Украины поставили диагноз - рак. Женщина боролась с болезнью и перенесла сложную операцию, но болезнь оказалась сильнее.

Последнее время женщина из-за сильных болей похудела и весила уже почти 20 кг, ведь питалась только водой.