В Венгрии произошла жуткая ДТП, в которой пострадали украинцы

Как пишет Politeka.net со ссылкой на региональное издание «Мукачево», недалеко от венгерского города Абонь микроавтобус влетел в грузовик. В автобусе находились граждане Украины, которые погибли на месте.

Известно, что ДТП произошла в пятницу, 24 сентября. Микроавтобус ехал с очень большой скоростью, так как транспортные средства передвигались по скоростной автостраде.

Как сообщили СМИ, в момент столкновения в автобусе находился один украинец, три венгра, а также один человек с двойным гражданством, в том числе украинским. Все пассажиры автобуса погибли. При этом водитель грузовика, в который врезался автобус, практически не пострадал.

По словам водителя грузовика, он остановился, поскольку произошла остановка транспорта впереди него. Примерно через минуту он почувствовал сильный удар сзади. Мужчина добавил, что после столкновения уже некого было спасать.

Напомним, что в Украине перевернулся автобус: подробности и фото.

Еще Politeka писала, что маршрутки устроили "гонки" в Украине, пострадал ребенок: "Так увлеклись".

Также Politeka сообщала, что парень бросился под колеса машины: момент аварии попал на камеру.