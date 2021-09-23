Аварія сталася біля селища Софіївка Криворізького району на Дніпропетровщині
Зазначається, що на виїзді з селища водій мікроавтобуса виїхав за межі проїжджої частини. В результаті цього вантажний мікроавтобус Mercedes Sprinter злетів з дороги.
Деталі повідомляються в Telegram-каналі "Блог Кривого Рогу".
Мікроавтобус злетів у кювет і перекинувся. В результаті отриманих травм чоловік за кермом помер.
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На місці події працювали слідчі Криворізького районного управління поліції, патрульні та слідчо-оперативна група з Софіївки, які встановлювали всі обставини події ДТП на українській трасі. Обставини смертельної аварії все ще встановлюються.
Поки не повідомляється чи був хто-небудь ще в мікроавтобусі, крім водія.
Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, або можуть надати записи з відеореєстраторів зателефонувати за номером 102.
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