Що відомо на даний момент

Аварія сталася біля селища Софіївка Криворізького району на Дніпропетровщині

Зазначається, що на виїзді з селища водій мікроавтобуса виїхав за межі проїжджої частини. В результаті цього вантажний мікроавтобус Mercedes Sprinter злетів з дороги.

Деталі повідомляються в Telegram-каналі "Блог Кривого Рогу".

Мікроавтобус злетів у кювет і перекинувся. В результаті отриманих травм чоловік за кермом помер.

На місці події працювали слідчі Криворізького районного управління поліції, патрульні та слідчо-оперативна група з Софіївки, які встановлювали всі обставини події ДТП на українській трасі. Обставини смертельної аварії все ще встановлюються.

Поки не повідомляється чи був хто-небудь ще в мікроавтобусі, крім водія.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, або можуть надати записи з відеореєстраторів зателефонувати за номером 102.

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