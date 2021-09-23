Авария произошла возле поселка Софиевка Криворожского района на Днепропетровщине

Отмечается, что на выезде из поселка водитель микроавтобуса выехал за пределы проезжей части. В результате этого грузовой микроавтобус Mercedes Sprinter слетел с дороги.

Детали сообщаются в Telegram-канале "Блог Кривого Рога".

Микроавтобус слетел в кювет и перевернулся. В результате полученных травм мужчина за рулем скончался.

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На месте происшествия работали следователи Криворожского районного управления полиции, патрульные и следственно-оперативная группа из Софиевки, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего ДТП на украинской трассе. Обстоятельства смертельной аварии все еще устанавливаются.

Пока не сообщается был ли кто-нибудь еще в микроавтобусе, кроме водителя.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов позвонить по телефону 102.

Напомним, что автобус с Донбасса разбился в РФ, много жертв.

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