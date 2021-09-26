Многие регионы Украины остаются в "желтой" зоне, но некоторые начали приближаться к "оранжевой"

В Украине из-за распространения коронавируса по состоянию на 26 сентября уже пять областей соответствуют критериям "оранжевой" зоны адаптивного карантина.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Стоит отметить, что в "оранжевой" зоне действуют те же ограничения, что и в желтой. Она служит лишь сигналом о том, что регион может стать "красным".

Согласно данным Минздрава, к Донецкой, Черкасской, Тернопольской и Днепропетровской областям добавилась Кировоградщина. В этой области уровень госпитализации вырос до 64,5% при разрешенном максимуме 50%.

При этом динамика госпитализации пациентов с коронавирусом превышена в Киеве, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях.

Стоит отметить, что в Украине за минувшие сутки, 25 сентября, COVID-19 заболели 4 647 человек. С начала пандемии официально подтверждено 2 392 397 случаев коронавирусной инфекции. Среди новых инфицированных 448 детей и 57 медработников.

Напомним, карантин официально ужесточили по всей Украине.

Как сообщала Politeka, в Кабмине готовят новое наказание для украинцев.

Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.