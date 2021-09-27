В Киеве на протяжении последнего месяца существенно подорожало мясо курицы и ряд других продуктов.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

За указанный период куриные тушки прибавили в цене две гривны. Средняя цена одного килограмма мяса птицы в столице достигла 74 грн. Цена куриного филе достигла средней отметки в 113 гривен за килограмм. За месяц рос цены на этот продукт составил три гривны. Мороженая рыба также подорожала. Она прибавила в цене около двух гривен. В среднем за килограмм такого продукта придется отдать 91 грн.

Самое большое подорожание затронуло первосортные вареные колбасы. За месяц к их ценникам прибавились три гривны. Теперь за килограмм такого продукта в среднем придется отдать около 116 грн. Молочные продукты в Киеве также существенно подорожали. 30 копеек прибавились к ценнику молока. Сметана обойдется дороже почти на три гривны. За литр придется отдать около 78 грн.

Яйца подорожали за указанный период почти на 5 грн. За десяток жителю Киева в среднем придется отдать около 29 гривен. Две гривны прибавились и к цене подсолнечного масла. Сегодня за литр нужно заплатить более 69 грн. Некоторые продукты все же показали снижение цен. Среди них мягкие сыры, свинина (до 140 грн.) и картошка.

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