По мнению астрологов представителям различных знаков зодиака предстоит сохранять особую осторожность в период до 17 октября из-за ретроградного Меркурия.

Об этом сообщает Politeka.

Овен

Представителям этого знака рекомендуют избежать интриг и сплетен. Кроме того, астрологи просят воздержаться от обещаний, которые нельзя исполнить.

Телец

Тельцам не рекомендуют садиться за руль и отправляться в путешествия.

Близнецы

Близнецам рекомендуют прислушиваться советам близких и родных людей.

Рак

Ракам в указанные дни лучше заручится поддержкой родных и друзей.

Лев

Львам рекомендуют, как можно меньше общаться с другими людьми в указанные дни.

Дева

Астрологи запрещают Девам брать в долг либо влезать в финансовые авантюры.

Весы

Если Весы будут уделять внимание сплетням и интригам, обвинят в итоге их самих.

Скорпион

Скорпионов ждут конфликты в личной жизни и на работе.

Стрелец

Стрельцам рекомендуют больше отдыхать.

Козерог

Козерогов просят сохранять хорошее настроение и спокойствие.

Водолей

Водолеям рекомендуют, как можно меньше рассказывать о своих планах. В указанный период лучше держать язык за зубами.

Рыбы

Представителям знака рыб во время ретроградного Меркурия рекомендуют обратить внимание на финансовое положение. Они могут увязнуть в долгах.

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