По мнению астрологов представителям различных знаков зодиака предстоит сохранять особую осторожность в период до 17 октября из-за ретроградного Меркурия.
Об этом сообщает Politeka.
Овен
Представителям этого знака рекомендуют избежать интриг и сплетен. Кроме того, астрологи просят воздержаться от обещаний, которые нельзя исполнить.
Телец
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Тельцам не рекомендуют садиться за руль и отправляться в путешествия.
Близнецы
Близнецам рекомендуют прислушиваться советам близких и родных людей.
Рак
Ракам в указанные дни лучше заручится поддержкой родных и друзей.
Лев
Львам рекомендуют, как можно меньше общаться с другими людьми в указанные дни.
Дева
Астрологи запрещают Девам брать в долг либо влезать в финансовые авантюры.
Весы
Если Весы будут уделять внимание сплетням и интригам, обвинят в итоге их самих.
Скорпион
Скорпионов ждут конфликты в личной жизни и на работе.
Стрелец
Стрельцам рекомендуют больше отдыхать.
Козерог
Козерогов просят сохранять хорошее настроение и спокойствие.
Водолей
Водолеям рекомендуют, как можно меньше рассказывать о своих планах. В указанный период лучше держать язык за зубами.
Рыбы
Представителям знака рыб во время ретроградного Меркурия рекомендуют обратить внимание на финансовое положение. Они могут увязнуть в долгах.
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