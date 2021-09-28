Во время полета в самолет рейсом Екатеринбург - Сочи, на борту которого находилось 175 пассажиров, ударила молния

Лайнер авиакомпании Azur Air был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Краснодара. Инцидент произошел еще в субботу, 25 сентября, но известно о нем стало только сейчас.

Так, самолет заходил на посадку, но из-за мощного грозового фронта пилоты были вынуждены пойти на второй круг. Пассажиры вспоминают, что лайнер в этот момент сильно трясло, их пару раз "подкинуло" аж до потолка. Затем раздался сильный хлопок и была яркая вспышка.

Людям казалось, что лайнер падает.

"Весь самолёт молился, люди плачут, дети плачут, все молятся. Мы смирились, что мы упадём и разобьёмся", - рассказала одна из пассажирок.

К счастью, самолет благополучно сел, пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время, в аэропорту работают технические службы авиакомпании, которые примут решение о дальнейшей эксплуатации самолета.

В самолет Azur Air, который летел из Екатеринбурга в Сочи, ударила молния. Борт уже заходил на посадку, ушел на второй круг, а потом разряд угодил прямо в самолет. Пару секунд казалось, что лайнер падает.



Все обошлось: самолет набрал высоту и благополучно сел pic.twitter.com/UARIXRg4Lm — Ученик Штирлица (@moments_Spring) September 27, 2021

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