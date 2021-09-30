Погода в Украине внезапно изменится, на страну надвигаются настоящие морозы

Как пишет Politeka.net, последний день сентября удивит украинцев резко меняющейся погодой. После непродолжительного затишья в Украину ворвутся первые заморозки. Минусовая температура, по данным Укргидрометцентра, ворвется в страну с восточных регионов.

Первые заморозки ожидаются ночью в Луганской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях. В этих регионах ночью температура опустится до -1..-3 градусов. При этом днем в этих областях будет достаточно высокая температура – около 12-15 градусов.

В это же время с Запада Украину атакуют дожди. Осадки прогнозируются в пяти областях западного региона. Температура там будет держаться в районе 14-16 градусов.

Центральные и южные регионы непогода обойдет стороной. В Центре будет солнечно, а температура будет колебаться в районе 12-15 градусов. На Юге будет немного теплее – до 14-17 градусов.

Напомним, что дожди уйдут из Украины, украинцы смогут насладиться теплом и солнцем.

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