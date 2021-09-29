Причиною катастрофічних змін є збільшення викидів вуглецю
Кліматологи попереджають про глобальні зміни погоди, які вже через кілька десятків років можуть призвести до того, що нам доведеться шукати кліматичний притулок.
Про це повідомляє ТСН.
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Постійна спека і збільшення температури
За даними кліматологів, в наступні 50-100 років в Україні буде ставати тільки тепліше. Посуха йтиме з південного сходу нашої країни і з часом накриє північний захід. Що, в свою чергу, принесе спекотне, сухе літо.
До слова, на зниження температури не впливають навіть зливи. Якщо дощ випав в той час, коли смажило сонце — це непродуктивна втрата вологи.
Плюс 0,1 до середньої річної температури — це один додатковий день тепла. А якщо мова йде про підвищення на два градуси — це вже плюс 20 днів теплого періоду.
Нові катаклізми — торнадо і смерчі
Підвищення температури повітря позначається на стихійних лихах — звідси повені і смерчі. Деякі види комах пересуваються з місць свого проживання. Зникають певні види рослин. Песимістичні прогнози говорять про те, що через 50 років і люди можуть стати кліматичними біженцями, адже кліматичний притулок — реальність
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