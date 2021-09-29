Причиною катастрофічних змін є збільшення викидів вуглецю

Кліматологи попереджають про глобальні зміни погоди, які вже через кілька десятків років можуть призвести до того, що нам доведеться шукати кліматичний притулок.

Про це повідомляє ТСН.

Постійна спека і збільшення температури

За даними кліматологів, в наступні 50-100 років в Україні буде ставати тільки тепліше. Посуха йтиме з південного сходу нашої країни і з часом накриє північний захід. Що, в свою чергу, принесе спекотне, сухе літо.

До слова, на зниження температури не впливають навіть зливи. Якщо дощ випав в той час, коли смажило сонце — це непродуктивна втрата вологи.

Плюс 0,1 до середньої річної температури — це один додатковий день тепла. А якщо мова йде про підвищення на два градуси — це вже плюс 20 днів теплого періоду.

Нові катаклізми — торнадо і смерчі

Підвищення температури повітря позначається на стихійних лихах — звідси повені і смерчі. Деякі види комах пересуваються з місць свого проживання. Зникають певні види рослин. Песимістичні прогнози говорять про те, що через 50 років і люди можуть стати кліматичними біженцями, адже кліматичний притулок — реальність

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