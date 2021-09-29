Причиной катастрофических изменений являются увеличивающиеся выбросы углерода

Климатологи предупреждают о глобальных изменениях погоды, которые уже через несколько десятков лет могут привести к тому, что нам придется искать климатическое убежище.

Об этом сообщает ТСН.

Постоянная жара и увеличение температуры

По данным климатологов, в последующие 50-100 лет в Украине будет становиться только теплее. Засуха будет идти с юго-востока нашей страны и со временем накроет северо-запад. Что, в свою очередь, принесет жаркое, сухое лето.

К слову, на снижение температуры не влияют даже ливни. Если дождь выпал в то время, когда жарило солнце — это непродуктивная потеря влаги.

Плюс 0,1 к средней годовой температуры — это один дополнительный день тепла. А если речь идет о повышении на два градуса — это уже плюс 20 дней теплого периода.

Новые катаклизмы — торнадо и смерчи

Повышение температуры воздуха сказывается на стихийных бедствиях — отсюда наводнения и смерчи. Некоторые виды насекомых передвигаются с мест своего проживания. Исчезают определенные виды растений. Пессимистичные прогнозы говорят о том, что через 50 лет и люди могут стать климатическими беженцами, ведь климатическое убежище — реальность.

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