Стрельба прогремела в четверг, 30 сентября среди белого дня

В Броварах на Киевщине среди бела дня прогремела серия выстрелов. Напуганные событием местные жители начали публиковать кадры в сети.

Кадры опубликовали в Telegram-канале "Киев сейчас". Кроме того, детали сообщила пресс-служба Нацполиции.

Видео из окна одной из квартир снял очевидец этих событий. Из-за стрельбы массово сработала сигнализация авто, которые были поблизости. Кроме того, слышны звуки выстрелов. Видно также на кадрах, как несколько человек в спешке отходят подальше от места происшествия.

Как оказалось, в Броварском районе Киевской области с 22 сентября по 1 октября проводят тренировки военных по территориальной обороне со стрельбой.

В эти дни на улицах Броваров появятся блокпосты, а у жителей и гостей города могут проверять документы. Во время военных учений в Броварах возможно перекрытие улиц.

Как объяснили в полиции, во время тренировок используются холостые патроны и устройства для имитации взрывов.

Напомним, что стрельба прогремела в центре Киева - раненый парень бежал и просил о помощи.

Как Politeka писала, парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.

Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.