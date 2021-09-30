В Польше произошла трагическая авария с украинцами
Трагедия произошла вечером 29 сентября в населенном пункте Жгув у города Лодзи. Известно, что четверо украинских граждан путешествовали на автомобиле BMW с регистрационными номерами Польши.
Как сообщает "Укринформ", они проживали во Вроцлаве, крупнейшем архитектурном мегаполисе страны.
Пресс-секретарь муниципальной полиции Йоанна Концка рассказала, что водитель во время движения на большой скорости не справился с управлением и налетел на столб линии электропередачи. Автомобиль разорвало на две части, пассажиры и сам шофер погибли на месте.
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Уточняется, что ДТП унесло жизни трех граждан Украины. Погибшим мужчинам было 23 и 25 лет, погибшей женщине – 23 года. Пострадавшей украинке 25 лет. Еще одна украинка была госпитализирована с места ДТП.
Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.
Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.
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