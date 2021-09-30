Вечером в среду, 29 сентября, около 22:00 неадекват напал на прохожих
Поножовщина произошла на перекрестке проспекта Леси Украинки и улицы Тараса Бульбы (район Техучилище) в Кременчуге Полтавской области.
Об этом сообщается на сайте областной полиции.
Уточняется, что мужчина неожиданно вытащил холодное оружие и ударил ножом двух прохожих. Один из пострадавших от полученных ран скончался на месте, другой госпитализирован в тяжелом состоянии. Нападающий после этого с места происшествия скрылся.
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Сейчас полиция продолжает оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника и выяснения его мотивов. Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Полиция обратилась к очевидцам происшествия, у которых есть какая-либо информация или соответствующие записи видеорегистратора. В случае какой-либо информации о преступлении просят сообщить по специальному номеру "102".
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