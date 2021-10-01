Перевод часов в Украине произойдет совсем скоро

Перевод стрелок дважды в год осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета министров № 509 oт 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени нa территории Украины".

Впервые в нашей стране перевели часы еще во времена СССР (в апреле 1981 года), в целях экономии электроэнергии.

Перевод часов на зимнее время в 2021 году в Украине состоится в 04:00 в последнее воскресенье октября – в ночь с 30 на 31 октября. Стрелки нужно будет перевести на один час назад.

К слову, в Украину вскоре может вернуться настоящее тепло

Об этом заявил астролог Влад Росс.

По его словам, в начале октября стоит ожидать сухую и теплую погоду, которая будет более комфортной, чем сентябрьская.

"Далее – в последней декаде месяца – немного похолодает. Однако, в целом, в Украину в середине осени вернется лето. На юге страны температура воздуха будет прогреваться до 20 градусов тепла, а в центре, на севере и западе – до 15 градусов. Так что в октябре нас ждет настоящий "бархатный сезон", – говорит Росс.

Астролог заявил, что в начале ноября Украину ждет еще одно потепление.

"Так что отопительный сезон в нашей стране вряд ли начнется раньше ноября – в этом не будет необходимости", – резюмировал Росс.

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