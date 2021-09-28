В Украине воцарится теплая солнечная погода, однако в некоторых областях все же пройдут дожди

О том, чего ждать во вторник, 28 сентября, рассказали синоптики Укргидрометцентра.

Согласно их прогнозу, антициклон позволит украинцам насладиться умеренно-теплым днем, хотя ночь будет довольно прохладной.

На большей территории страны будет без осадков. Небольшие дожди пройдут только в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также на Закарпатье и в Карпатах. Также в горных районах утром и ночью ожидается туман. Ветер будет северо-восточным со скоростью 3-8 м/с.

В северных областях ночные температуры будут колебаться от +4 до +6 градусов, а дневные – от +11 до +14.

На западе ночью ожидается от +4 до +11 градусов, а днем – от +12 до _20.

В центральных областях ночью температура опустится до +4…+7 градусов, а днем воздух прогреется до +12…+16.

На востоке ночью столбики термометров покажут от +4 до +8 градусов, а днем – от +13 до +16.

На юге ночные температуры будут колебаться от +6 до +11 градусов, а дневные – от +14 до +17 градусов.

Напомним, погода резко изменится, где столбики термометров покажут +22.

Как сообщала Politeka, погода в Украине резко испортится, объявлен первый уровень опасности.

Также Politeka писала, что украинцев обрадовали прогнозом погоды, дожди отменяются.