В Украине воцарится теплая солнечная погода, однако в некоторых областях все же пройдут дожди
О том, чего ждать во вторник, 28 сентября, рассказали синоптики Укргидрометцентра.
Согласно их прогнозу, антициклон позволит украинцам насладиться умеренно-теплым днем, хотя ночь будет довольно прохладной.
На большей территории страны будет без осадков. Небольшие дожди пройдут только в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также на Закарпатье и в Карпатах. Также в горных районах утром и ночью ожидается туман. Ветер будет северо-восточным со скоростью 3-8 м/с.
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В северных областях ночные температуры будут колебаться от +4 до +6 градусов, а дневные – от +11 до +14.
На западе ночью ожидается от +4 до +11 градусов, а днем – от +12 до _20.
В центральных областях ночью температура опустится до +4…+7 градусов, а днем воздух прогреется до +12…+16.
На востоке ночью столбики термометров покажут от +4 до +8 градусов, а днем – от +13 до +16.
На юге ночные температуры будут колебаться от +6 до +11 градусов, а дневные – от +14 до +17 градусов.
Напомним, погода резко изменится, где столбики термометров покажут +22.
Как сообщала Politeka, погода в Украине резко испортится, объявлен первый уровень опасности.
Также Politeka писала, что украинцев обрадовали прогнозом погоды, дожди отменяются.