Погода в Украине 27 сентября порадует комфортной температурой воздуха и отсутствием осадков

После череды холодных и дождливых дней в понедельник, 27 сентября, в Украине ожидается солнечная, осенняя погода без осадков, которую принесет с собой скандинавский антициклон. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Politeka.net.

Максимально столбики термометров взлетят на западе. Жители Закарпатской области смогут насладиться +20-22 градусами тепла. На остальной территории страны температура воздуха установится в пределах +15-18 градусов.

Холоднее всего будет на севере и частично в центре. В Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях днем ожидается +13-15 градусов тепла.

Ночью температура воздуха упадет на юге до +9-12 градусов, на востоке и севере +6-8 °С, на западе +7-11 °С.

В Киеве днем синоптики обещают от + 13 до + 15 градусов. Начало недели в украинской столице будет без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Отметим, по прогнозам народных синоптиков, потепление в конце сентября сменится резким похолоданием в октябре. На второй осенний месяц прогнозируют предзимье с возможными заморозками и снегом. Зато ноябрь и декабрь снова удивят плюсовыми погожими деньками.

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