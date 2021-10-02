В субботу, 2 октября, погода в Украине будет очень непредсказуемой

Как пишет Politeka.net, в Укргидрометцентре обещают солнечную погоду во всех регионах кроме Волынской и Ровенской областей. Там в субботу пройдут дожди. В среднем, температура по Украине будет колебаться в районе 13-17 градусов. При этом ночью в одних регионах неожиданно ударят заморозки.

Теплее всего в эти выходные будет в западных областях. Там температура поднимется до 14-17 градусов. Ночью ожидается 5-7 градусов. Так же тепло в субботу будет в южных областях. Температурный режим там будет такой же, как в западных регионах.

В Центре будет солнечно и сухо. Днем будет комфортная температура в районе 13-16 градусов, а ночью резко похолодает до 1-3 градусов.

Заморозки в субботу атакуют восточные регионы. Днем там будет довольно тепло – около 13-15 градусов, а вот ночью в крайних восточных областях температура опустится ниже нуля.

Стоит отметить, что уже в воскресенье погода улучшится почти во всех украинских областях, а солнечная и сухая погода даст возможность провести уикенд на природе.

Ранее синоптики говорили, что уже в середине октября в Украине может выпасть первый снег. Правда, уже к концу месяца в страну ворвется "бабье лето".

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