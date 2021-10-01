В Україну незабаром може повернутися справжнє тепло

Про це в "Главреду" заявив астролог Влад Росс.

За його словами, на початку жовтня варто очікувати суху і теплу погоду, яка буде більш комфортною, ніж Вереснева.

"Далі – в останній декаді місяця-трохи похолодає. Однак, в цілому, в Україну в середині осені повернеться літо. На півдні країни температура повітря буде прогріватися до 20 градусів тепла, а в центрі, на півночі і заході – до 15 градусів. Так що в жовтні нас чекає справжній "Оксамитовий сезон", - говорить Росс.

Астролог заявив, що на початку листопада Україну чекає ще одне потепління.

"Так що опалювальний сезон в нашій країні навряд чи почнеться раніше листопада - в цьому не буде необхідності", - резюмував Росс.

До слолову, в найближчі шкільні канікули можуть зміститися на тиждень

Перенесення пов'язане з підвищенням тарифів на опалення. Під "ударом" в основному можуть опинитися школи маленьких міст. У деяких з них планують перенести осінні канікули, щоб зменшити споживання тепла.

Наприклад, КП "Черкаситеплокомуненерго" затвердило новий тариф на опалення, який на 35% вище від минулорічного.

Для бізнесу та бюджетних установ опалення подорожчає на 205% і складе 4 316 грн. Враховуючи це, адміністрації шкіл "викручуються" як можуть: канікули хочуть змістити на тиждень, щоб перший тиждень холодів школярі пересиділи по домівках.

Нагадаємо, українців чекає тепла погода без опадів, з'явився Докладний прогноз.

Як повідомляла Politeka, в Україну прийдуть заморозки: чого чекати від погоди.

Також Politeka писала, що в Україну прийде тепла погода, опади відступлять.