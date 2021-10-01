В Украину вскоре может вернуться настоящее тепло
Об этом в "Главреду" заявил астролог Влад Росс.
По его словам, в начале октября стоит ожидать сухую и теплую погоду, которая будет более комфортной, чем сентябрьская.
"Далее – в последней декаде месяца – немного похолодает. Однако, в целом, в Украину в середине осени вернется лето. На юге страны температура воздуха будет прогреваться до 20 градусов тепла, а в центре, на севере и западе – до 15 градусов. Так что в октябре нас ждет настоящий "бархатный сезон", – говорит Росс.
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Астролог заявил, что в начале ноября Украину ждет еще одно потепление.
"Так что отопительный сезон в нашей стране вряд ли начнется раньше ноября – в этом не будет необходимости", – резюмировал Росс.
К слолову, в ближайшие школьные каникулы могут сместиться на неделю
Перенос связан с повышением тарифов на отопление. Под "ударом" в основном могут оказаться школы маленьких городов. В некоторых из них планируют перенести осенние каникулы, чтобы уменьшить потребление тепла.
К примеру, КП "Черкассытеплокоммунэнерго" утвердило новый тариф на отопление, который на 35% выше от прошлогоднего.
Для бизнеса и бюджетных учреждений отопление подорожает на 205% и составит 4 316 грн. Учитывая это, администрации школ "выкручиваются" как могут: каникулы хотят сместить на неделю, чтобы первую неделю холодов школьники пересидели по домам.
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