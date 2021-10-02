В Украины на днях ожидаются заморозки до -2 градусов
Прогноз погоды опубликовал Укргидрометеоцентр.
Так, 2 октября синоптики прогнозируют почти во всех областях Украины сухую погоду. Дожди ожидаются только в Волынской и Ровенской областях.
Ночные заморозки до -2 градусов ожидаются в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
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В воскресенье 3 октября самыми холодными областями будут Сумская, Донецкая, Луганская и Харьковская, там воздух прогреется до +11..+14 градусов. На западе синоптики обещают днем до +20 градусов.
Ночью в Луганской области синоптики прогнозируют похолодания до нуля.
Ранее сообщалось, что заметное похолодание начнется уже с ноября, и к концу стоит ждать морозов с показателями до -10 градусов.
Новый год украинцы также будут встречать под минусовые температуры, однако наличие снега в этот день пока под вопросом.
В целом же климатолог отметила, что эта зима в Украине будет морозной, но не такой экстремальной как прошлая.
Напомним, украинцев ждет теплая погода без осадков, появился подробный прогноз.
Как сообщала Politeka, в Украину придут заморозки: чего ждать от погоды.
Также Politeka писала, что в Украину придет теплая погода, осадки отступят.