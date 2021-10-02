Ванга в свое время назвала самых счастливых знаков Зодиака

Так, ясновидящая выделила троих счастливчиков, которые проживут долгую и насыщенную положительными эмоциями жизнь.

Телец

Представители этого знака Зодиака ведут правильный образ жизни и не пренебрегают здоровьем. Они не забывают выделять время на отдых, на то, чтобы заниматься именно собой.

Тельцы всегда великолепно чувствуют себя, пребывают в отличном настроении, поэтому у них есть все шансы прожить долгую жизнь.

Девы

Девы стараются не запускать болезни, а предупреждать их, это позволяет представителям знака оставаться здоровыми долгие годы.

Рыбы

Представители этого знака Зодиака за счет своей чрезмерной осторожности не совершают глупых ошибок. Осторожность помогает Рыбам не ввязываться в сомнительные проекты.

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