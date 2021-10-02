Украинцам раскрыли тарифы на газ, которые будут действовать в это месяце

Газоснабжающие компании Украины опубликовали информацию о месячных тарифах на газ для населения. В этом месяце цены резко повысились, но годовые тарифы остались на том же уровне.

В некоторых компаниях цена на газ за октябрь иногда превышает 30 грн, пишет РБК. Так, например, "Киевгазэнерджи" предлагает цену в 30,50 грн/куб. А в сентябре эта компания продавала газ за 19,80 грн/куб, в августе же еще ниже - 15,76 грн/куб.

Высокая цена наблюдается и у поставщика ТАС Энергия страны- 30,06 грн/куб (в сентябре 20,96 грн/куб).

А вот другие компании предлагают покупать газ дешевле. Так в Киеве, Днепре и Донецкой области компания YASNO продает газ по 12 грн/куб. "Полтавагаз сбыт" продает по 19,80 грн/куб, "Галнафтогаз" - 7,99 грн/куб.

Есть поставщики, предлагающие только годовые тарифы - "Твой Газсбыт" и Нафтогаз Украины.

Отметим, годовые фиксированные цены будут колебаться от 7,80 до 13,50 грн/куб.

Подчеркнем, что 29 сентября стоимость октябрьских фьючерсов на газ TTF на бирже Ice Futures достигла 1050 долл/за 1000 куб.

Таким образом, цена на газ в Европе обновила исторический максимум, побив рекорд.

По словам экспертов, цены на газ растут из-за низких запасов в европейских хранилищах.

Ранее сообщалось, украинцев коснулось "двойное" подорожание перед отопительным сезоном

Также, почти в два раза: украинцев готовят к сильному подорожанию продуктов

Politeka рассказывала, кому отключат газ уже с 1 октября