Звезда популярного сериала "Пес" Михаил Жонин попал в ДТП в Киеве

Как пишет Politeka.net, 46-летний Михаил Жонин – талантливый актер, которого большинство зрителей знает благодаря популярному сериалу о жизни и работе правоохранителей "Пес". В сериале Жонин играет комедийную роль оперуполномоченного капитана Игоря Гнездилова, который за 6 сезонов "Пса" успел полюбиться зрителям.

Недавно в Киеве с Михаилом Жониным произошел неприятный инцидент. Как сообщает общественная организация Автопатруль Майдан в Facebook, 2 октября вечером на улице Никольско-Слободская в Киеве произошло ДТП с участием актера. Дело в том, что автомобиль марки Volkswagen, в котором находился актер, протаранил припаркованные Mercedes и Subaru.

К счастью, авария обошлась без жертв и раненых. На месте происшествия работали представители патрульной полиции Киева в Днепровском районе. Они отметили, что оформление ДТП было "позитивным и веселым" благодаря актеру.

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