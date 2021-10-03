За неделю коронавирус унес жизни двух молодых жительниц Харькова, которые были в положении
Как пишет Politeka.net, сейчас в Украине бушует новый штамп коронавируса – "Дельта", который, по исследованиям врачей, являются более агрессивным за другие штампы, особенно для беременных женщин, уже известно о нескольких летальных случаях.
Так, экс-советница губернатора Харьковщины Наталья Попова в своем Facebook сообщила, что 29 сентября остановилось сердце беременной женщины, за жизнь которой больше недели боролись профессионалы Харьковской областной клинической больницы. Врачи обнаружили у нее коронавирус нового штампа.
К сожалению, у нее было 100% поражения легких и все время она находилась на аппарате ИВЛ. Однако врачам удалось провести ей кесарево сечение. На свет появился недоношенный мальчик.
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Как известно, на лечение девушке собирали средства, которые теперь пойдут на то, чтобы спасти маленького мальчика, которого после кесарева сечения поместили в специальный бокс.
К тому же, это не единственный летальный случай за неделю в Харькове. Как пишет "Объектив", 1 октября скончалась 27-летняя роженица, которой в Харьковской областной клинической больнице поставили диагноз "коронавирус". За жизнь будущей мамы боролись с 18 сентября, однако, к сожалению, сердце девушки не выдержало. Как и в первом случае ей сделали кесарево сечение и на 33 неделе беременности родился мальчик. Ребенок сейчас находится под наблюдением врачей.
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