За неделю коронавирус унес жизни двух молодых жительниц Харькова, которые были в положении

Как пишет Politeka.net, сейчас в Украине бушует новый штамп коронавируса – "Дельта", который, по исследованиям врачей, являются более агрессивным за другие штампы, особенно для беременных женщин, уже известно о нескольких летальных случаях.

Так, экс-советница губернатора Харьковщины Наталья Попова в своем Facebook сообщила, что 29 сентября остановилось сердце беременной женщины, за жизнь которой больше недели боролись профессионалы Харьковской областной клинической больницы. Врачи обнаружили у нее коронавирус нового штампа.

К сожалению, у нее было 100% поражения легких и все время она находилась на аппарате ИВЛ. Однако врачам удалось провести ей кесарево сечение. На свет появился недоношенный мальчик.

Как известно, на лечение девушке собирали средства, которые теперь пойдут на то, чтобы спасти маленького мальчика, которого после кесарева сечения поместили в специальный бокс.

К тому же, это не единственный летальный случай за неделю в Харькове. Как пишет "Объектив", 1 октября скончалась 27-летняя роженица, которой в Харьковской областной клинической больнице поставили диагноз "коронавирус". За жизнь будущей мамы боролись с 18 сентября, однако, к сожалению, сердце девушки не выдержало. Как и в первом случае ей сделали кесарево сечение и на 33 неделе беременности родился мальчик. Ребенок сейчас находится под наблюдением врачей.

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