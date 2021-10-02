Володимир був визнаний найсильнішою людиною в Росії
Володар світових рекордів з підняття важких предметів пішов з життя. В цілому гімнаст поставив 26 світових рекордів. Володимиру Синеглазову був 61 рік.
Деталі трагедії повідомили російські ЗМІ.
Синьооков провів останні дні життя в комі в реанімації. За день до цього від COVID-19 померла його сестра. Володимир помер у рідному місті — в Єльці Липецької області.
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"На жаль, сьогодні прийшла сумна звістка - помер Володимир Синеглазов. Він брав участь у різних заходах. Він помер від коронавірусу, йому був 61 рік", — повідомив представник спортсмена.
Синьооков спеціалізувався на гирьовому спорті і виконанні трюків зі снарядами. За свою кар'єру він встановив 26 світових рекордів, а в 2009 році був визнаний найсильнішою людиною Росії.
В Європі Синьоокова називали ще й "королем шпагату". Шанувальники жартували, що Ван Дамму таке і не снилося. Він міг піднімати 90-кілограмові гирі, перебуваючи в розтяжці.
Кар'єра Володимира тривала 30 років і завершилася 10 років тому через проблеми зі здоров'ям. На тлі постійних навантажень у спортсмена руйнувалися суглоби ніг.
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