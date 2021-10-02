Владимир был признан самым сильным человеком в России

Обладатель мировых рекордов по поднятию тяжестей ушел из жизни. В общей сложности гимнаст поставил 26 мировых рекордов. Владимиру Синеглазову был 61 год.

Детали трагедии сообщили российские СМИ.

Синеглазов провел последние дни жизни в коме в реанимации. За день до этого от COVID-19 умерла его сестра. Владимир скончался в родном городе — в Ельце Липецкой области.

"К сожалению, сегодня пришло печальное известие — умер Владимир Синеглазов. Он принимал участие в различных мероприятиях. Он умер от коронавируса, ему был 61 год", — сообщил представитель спортсмена.

Синеглазов специализировался на гиревом спорте и выполнении трюков со снарядами. За свою карьеру он установил 26 мировых рекордов, а в 2009 году был признан самым сильным человеком России.

В Европе Синеглазова называли еще и "королем шпагата". Поклонники шутили, что Ван Дамму такое и не снилось. Он мог поднимать 90-килограммовые гири, находясь в растяжке.

Карьера Владимира продолжалась 30 лет и завершилась 10 лет назад из-за проблем со здоровьем. На фоне постоянных нагрузок у спортсмена разрушались суставы ног.

Напомним, что актер и комик Энтони Джонсон, получивший популярность по роли в классическом фильме "Пятница", скончался в возрасте 55 лет.



Как сообщала Politeka, американская певица и актриса, исполнительница песни Lady Marmalade – Сара Дэш скончалась.

Также Politeka писала, что английский актер Джон Чаллис умер на 79 году жизни.